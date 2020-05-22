今年3、4月間，全球美元流動性意外緊縮，標準普爾全球評級觀察發現，美元流動性有重新回到亞洲的跡象，各金融機構、法人基金搶美元的情況已看到緩解，但是，不同於此波疫情大流行之前，現在不再是雨露均霑，只有大規模、財務超強實力的企業，或是所有權由政府掌控的公司，這兩類才能順利拿到美元流動性。

哪些機構法人在這波美元流動性爭奪戰中，敗陣下來？標普研究團隊指出，包括信評等級落在投機級的中國地產開發商，以及全新進入市場發行美元計價金融商品的發行人，這兩群企業機構恐怕要等到疫情完全明朗，國際市場恢復運作，才有機會順利且公平地拿到美元。

「美元市場，現在呈現的是『大富翁』和『窮人家』的涇渭分明」，標普分析師Christopher Yip說，美元債券市場一直是全球投資者獲得亞洲信用風險的有用途徑，投機級公司需要緊抓住美元流動性的資金來源，才能進行資本投資和再融資。

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