【魯豫有約一日行 第7季】甄珍自曝謝賢是“初戀”

甄珍眼泛淚，認了若人生能重來，還是會嫁謝賢，但婚可能不會離。(取自YouTube)

永遠的玉女巨星甄珍，近日接受大陸節目《魯豫有約一日行》專訪，侃侃而談與謝賢、劉家昌兩段情，她說謝賢是她的初戀，而謝賢更是讓從小到大對豎著家人的她，不惜違逆父母之命也要跟謝賢結婚！

「就是那一次我媽出外景沒有跟我，我就結婚了。」甄珍回憶與謝賢登記結婚時，為了不讓外界知道消息，兩人還偷偷摸摸從後門進入，想不到香港法律為了避免重婚罪，結婚註冊需要把名字公開，完全瞞不住記者，她的母親當下得知消息都要昏了。

她與謝賢結婚3個月後，就回台拍攝《一簾幽夢》，她感嘆所有的事情都是命運安排，也走不出這個格局，那時候劉家昌更聯合所有圈內友人，對她窮追不捨，另一方面，遠在香港的謝賢也希望她快回來，但她酬勞都收了，戲不拍完要怎麼回去？

因此謝賢用了激將法，對甄珍說「那我們離婚吧」，甄珍脾氣也來了，回擊謝賢「離婚就離婚吧」，更直言不管有沒有劉家昌存在，謝賢的激將法都會讓她為了爭一口氣離婚。

甄珍坦言簽字時沒感覺，但當她回香港收拾東西，準備上飛機時，「一起飛的一拉，我這樣一回頭一看，這眼淚就掉下來。」她說對謝賢這段感情是有遺憾的，那時也完全不知謝賢為了挽回，曾3度來台灣找她。

甄珍說謝賢與風流外表不同，是個個性善良厚道的人。若人生能重來，她會如何選擇呢？甄珍在與謝賢離婚43年後，終於說出了真心話，她眼眶泛淚，認了自己還是會嫁謝賢，但婚可能不會離。

(中時電子報)