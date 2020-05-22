嘉義縣布袋鎮貴舍里有一處稻田因染稻熱病，綠油油的田間冒出幾處焦黃色的稻子。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮鄒姓農民說，高密度栽種會使植株內通風不良，容易染稻熱病。（張毓翎攝）

嘉義縣一期作水稻正值抽穗期，適逢梅雨季，布袋鎮有農民為了「衝產量」，施用過量肥料，近日因連日豪雨，稻作生長快速，植株內通風不良，水稻發生稻熱病，嚴重的部分，穀粒還變成「空包彈」，附近農民表示，預計6月上旬採收時，若天氣轉晴、溫度升高，損失恐會更大。

附近的鄒姓農民說，日前北風南下，強風吹拂之下，有些農民因擔心肥料施得太少，無法產生效果，加了比正常多3倍的量，導致葉片柔弱，抵抗力降低，最近受豪雨影響，環境溼度增加，生長更快速，此外，若採高密度栽種，會使植株內通風不良，更容易發病。

鄒姓農民說，稻田若染病，遠望相當顯目，整片綠油油的稻田，會冒出幾處焦黃色的稻子，有些農民為了「衝產量」，根本不管秧苗間的間距，「每分地能容納多少，就種多少」，以量取勝，但碰上天災，沒有顧好品質，就容易染病，反而造成損失。

嘉義縣政府農業處表示，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，穗稻熱病發生時，穗頸部呈現淡褐或暗褐色，造成組織壞死，無法輸送養分，影響整穗發育，長出來的穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，產生「空包彈」，這區農田可能因施肥過量，導致稻株生理性衰弱，加上用藥較少才染病，近日未接獲類似情形。

(中時 )