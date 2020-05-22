新北市中和警分局南勢派出所警員揹老翁返家。（中和警分局提供）

新北市中和警分局南勢派出所接獲民眾電話報案，80歲許老翁跌坐於興南路一段159號公車站旁，經警員蔡仲岳、黃釋鋒前往現場關心，得知老翁並非迷路，僅因行動不便，後由員警熱心助返家，避免憾事發生。

中和分局南勢派出所於5月16日上午9時40分，接獲民眾電話報案迷失老翁坐於公車站旁之路旁，員警蔡、黃2員馳赴現場，見老翁坐於公車站旁，員警向前關心，老翁表示因欲搭公車出門散步，突然雙腳無力跌坐路旁，難以站起行走，並非迷失。

員警詢問老翁家中地址便協助老翁返家休息，走了幾步後，因擔心老翁雙腳不適，主動提議欲揹老翁返家，黃員將腰間裝備給交由蔡員保管，才順利將老翁揹起，又因老翁雙腿無力夾緊，再由蔡員於後方扶著老翁不讓其滑落，一路協助老翁返家，確認老翁安全後才離去。

中和警分局表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )