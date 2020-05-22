據悉，香港特區政府已開始研究6月7日後放寬措施的具體安排，包括港人憑有效健康證明，可自由前往大陸、澳門，進入目的地及返港後，均毋須隔離14日。

考慮到疫情很可能持續較長時間，須增設一道「安全線」，港人須到指定醫院檢測，證明對病毒呈陰性，然後在指定期內如14天，自由出入境，初期與大陸、澳門實施，無論在當地或返港後均免除隔離14日。唯有關措施須與內地有關部門、特別是廣東省及深圳市協商協調，以期在開關初期深港防疫措施能夠一致。有關措施可能維持至全球疫情平息或有效疫苗面世，港人過關檢測或會「恆常化」。

香港特區政府上周宣佈，由5月4日起，跨境學生及「持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在大陸從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或企業所僱用和授權的最多兩名人員」可申請豁免強制檢疫。但除此之外，所有港人若需要往返大陸，則需要先在到達大陸城市後進行14天強制檢疫，回港後亦要再進行14天強制檢疫，單是檢疫隔離已耗時近一個月。這一舉措事實上已經相當於完全控關，目前經陸路往來內地與香港的人士每日僅百餘人而已。

因應疫情持續，加上大陸與香港目前疫情已經大致受控，政府內部評估無可能長期維持控關限制，故有意在疫情進一步退潮後便逐步放寬控關措施。港府初步考慮的可行性選擇之一是，規定所有港人在離港出發往目的地（首階段僅限內地及澳門）前，先在香港指定醫院進行病毒檢測，結果呈陰性即可過關，即要求出入境須提供有效的健康證明，在病毒「安全期」（例如7日）內，可自由穿梭三地口岸，進入目的地及返港後，均毋須隔離14日。

由於該設想牽涉大陸與澳門，因此，具體操作須與大陸、澳門等有關部門協商，期望三方能夠達成初步一致的方案。

(中時電子報)