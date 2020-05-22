駕小貨車與箱型車擦撞 婦跌落10米深山谷 19:372020/05/22 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 166縣道75公里處附近下午發生小貨車與箱型車擦撞事故，小貨車失控跌落山谷。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣166縣道75公里處、水社寮入口附近今天下午發生一起小貨車與箱型車擦撞事故，小貨車失控跌落10米深山谷，消防人員趕抵現場將駕駛救出，雖手腳無法移動但仍對聲音有反應，緊急送往大林慈濟醫院急救。 嘉義縣消防局下午4點54分接獲報案，指竹崎鄉水社寮入口附近發生車禍，且一輛小貨車跌落山谷，因該處位於梅山及竹崎交界，地處偏僻，為儘速抵達同時出動竹崎及梅山分隊兩隊人車前往，消防約5點半時抵達現場，幸有邊坡樹叢減緩衝擊，6點左右將婦人救出時對聲音尚有反應，緊急將她送往醫院急救。 (中時 ) #小貨車 #山谷 #入口 #梅山 #竹崎 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 演練過100種可能 04:102020/05/18 財經要聞 南投縣府大樓 解除單一出入管制 04:102020/05/18 地方新聞 《直擊》西濱快速道路聯結車直闖紅燈 大貨車險成肉餅 09:162020/05/20 社會 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 13:212020/05/20 政治 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 15:032020/05/20 政治 山區豪大雨 梅山仁和、太和國小下午停課 13:182020/05/22 社會 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 人夫問小三：「妳腿會軟嗎？」 正宮印637頁調情對話大反擊 - 社會 人妻天天爬山 偕小王從背後享高潮 - 社會 馬尾妹搭手扶梯「屁股蛋爆出」 阿怕偷瞄網笑：「真男人」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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