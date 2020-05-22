嘉義縣166縣道75公里處、水社寮入口附近今天下午發生一起小貨車與箱型車擦撞事故，小貨車失控跌落10米深山谷，消防人員趕抵現場將駕駛救出，雖手腳無法移動但仍對聲音有反應，緊急送往大林慈濟醫院急救。

嘉義縣消防局下午4點54分接獲報案，指竹崎鄉水社寮入口附近發生車禍，且一輛小貨車跌落山谷，因該處位於梅山及竹崎交界，地處偏僻，為儘速抵達同時出動竹崎及梅山分隊兩隊人車前往，消防約5點半時抵達現場，幸有邊坡樹叢減緩衝擊，6點左右將婦人救出時對聲音尚有反應，緊急將她送往醫院急救。

(中時 )