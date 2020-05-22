寶吉祥集團宣布5月26日於國家音樂廳舉辦線上公益音樂會。左起以序為寶吉祥藝術中心經理顏麒生、寶吉祥馮明珠文史研究院院長馮明珠、寶吉祥交響樂團團長林玉凰、樂團指揮柯宇芳、樂團首席賴尚菁。（寶吉祥集團提供）

台灣防疫成績亮眼，獲得國際讚揚，防疫人員功不可沒。寶吉祥交響樂團將於5月26日晚上於國家音樂廳舉辦「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ——寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，所有辛勞付出的防疫人員致敬。音樂會將全程配合政府防疫政策，採取線上直播方式進行，電視和網路平台同步播放。

音樂會源自寶吉祥集團總裁的構想，名稱定為「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」，意即「願以音樂向所有防疫人員送上致敬，願以音樂讓台灣民眾得免疫之樂」。適逢全球遭逢疫情磨難，台灣防疫成效起了示範作用，音樂會宗旨在表達對防疫人員的感念，也希望藉由音樂的療癒，緩解疫情影響下的心理壓力，撫慰社會的惶恐不安。

音樂會曲目包含雷史畢基：魯特琴古代風格舞曲-第三號組曲、柴可夫斯基：C大調絃樂小夜曲、吳牧野：緣（將以鋼琴獨奏，影帶播出）、海頓：D大調104號交響曲「倫敦」，總長度為120分鐘。公益音樂會全程線上直播，家中電視或播放裝置打開即可變身音樂廳。

「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ——寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會將於5月26日晚上7點半，在緯來育樂台（71台）及網路平台歡樂看Fain TV播出。

(中時 )