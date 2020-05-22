一樂酒家修復工程22日開工，縣長翁章梁（左二）、藥師吳嘉文（左三）等人在檜木製成的棟札上簽名。（張亦惠攝）

位於民雄鄉中樂路的「一樂酒家」興建於1937年，曾是日治時期紅極一時的酒家，2014年由民雄鄉七星藥局藥師吳嘉文買下並預計修復，申請「文化部補助私有老建築保存再生計畫」獲補助337萬元，22日舉辦開工典禮，希望未來能成為民雄新的文化據點。

吳嘉文2014年時有感於民雄街區老屋消逝，買下一樂酒家，2018年向文化部申請「補助私有老建築保存再生計畫」獲補助，根據吳嘉文繪製的「七零年代民雄職業別明細圖」，50年代民雄有6家較具規模的酒家，一樂酒家是民雄現存唯二的酒家建築之一，當時的特種行業與居民生活息息相關，也突顯修復一樂酒家對探索民雄歷史的重要性。

吳嘉文說，一樂酒家修復後將區分為4大空間，包括提供在地田野調查者利用的工作室（中正大學USR計畫進駐據點）的「Dovoha街坊」、推廣漢方藥文化的「漢方香堂」，二樓將作為藥品展覽館的「台灣藥史室」並恢復酒家早期包廂樣貌，陳設酒家相關文物。

空間文本建築師事務所負責人陳世岸表示，對建築師來說每個建築都有值得學習的部分，一樂酒家是日治時期所建，建築的構造、材料跟當時的時空背景都有關，磚造加木構在當時不算少見，但經歷過戰爭能保存至現在實屬不易，建築構造方面主要閩南式，但部分裝修則融合日式風格。

嘉義縣長翁章梁指出，經過一代又一代，一樂酒家有不同的角色和不同的生命歷程，但都跟民雄息息相關，一樂酒家是私人建築，卻帶有濃烈的公共特性，修復這樣的空間特別有意義，希望未來能夠在公私協力努力下，發掘更多值得保存的的老屋。

(中時 )