高雄市選委會初步統計投票人數後，同意罷韓門檻要57萬5091人，才能過關。高雄市前新聞局長王淺秋被問到以高雄的民情，要過1/4門檻的機率大不大？高雄市前新聞局長王淺秋坦言，的確是「非常危險」。

王淺秋接受廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪時指出，高雄人跟台北人完全不太一樣，高雄人的情緒較易被挑起的可能性更高。她認為，現在高雄有些民眾被搧動仇恨，而在高雄不管是民意代表和相關的人關心的都不是高雄要更好，而是一點小東西，就要一直用惡意的角度去攻擊和謾罵，情緒是非常兩極的，這是他們很不希望的。

王淺秋表示，所以韓團隊才一直呼籲和解，而不是衝突、對立，他們沒有什麼策略要反罷韓，唯一的策略就是把市政做好。也很希望大家判斷的標準是「你希不希望這個團隊繼續幫你服務」，而不是「我恨這個、我討厭這個、看了就討厭、民進黨要讓他們回來、這是民進黨的」。她也不禁反問，高雄是民進黨專屬的地方嗎？

蔡詩萍再問到，韓國瑜大選後回高雄執政後，市政到底做得好不好？有人就諷刺，不就是清水溝和路平而已，這是市長該做的事。王淺秋指出，韓國瑜在高雄執政1年多，路平所有的工法是更快速，有效率更結實，路平說起來很簡單，但4千多條、50幾萬公里的道路，這是基本功，非常可觀。還有地下清淤，像今天下雨，大家都很膽戰心驚，看到積水，就會說，「你破功了」，其實不是。清淤旁邊的溝渠，能夠容納的實雨量60毫米，就是會積水，要看的是底下清淤的成果，是不是已經足夠讓這些水量快速排除出去。選前曾淹1個禮拜，現在再來看看是不是改變了？

(中時電子報)