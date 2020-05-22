新北市交通局今日至五股區成泰路4段龍形天廈社區畫紅線，以收回公有土地。（賴彥竹攝）

新北市交通局今日至五股區成泰路4段龍形天廈社區清除路障花圃。（賴彥竹攝）

新北市交通局今日至五股區成泰路4段龍形天廈社區清除路障、收回公有土地，多名住戶質疑改善方案反倒讓當地交通混亂、妨礙消防救火、忽視車輛煞車不及風險；交通局表示，將透過號誌管理簡化動線，消防局已檢視不會影響救災，也將規劃公車停靠區、候車空間退出直行動線範圍，減少車輛煞車不及風險。

龍形天廈社區諮詢委員會總召蘇先生指出，改善方案將設置60公尺的安全島，縮短路口長度，反倒會讓鄰近住戶行車動線更複雜，使得當地交通更混亂，且設置候車亭也可能妨礙消防人員連接送水口救火。

另一位住戶陳先生說，國有地可以要規劃，但要按照法規、規範，這段國有地其實很長，照理說都要拆，但因為政府沒有經費，所以就勉強將這路段作為公車彎，這樣是不對的。

陳先生也說，要做公車彎可以，但要比照鄰近的成德公園公車彎一樣，將候車亭設置於人行道上，而非僅是規劃平面的綠色標線人行專用道，應該要有鋪磚的人行道，至少車輛從長陡坡下來煞車不及，不會直接衝上來，這是人身安全問題，直批政府「便宜行事！」

對此交通局回應，目前成泰路4段22巷口是個大路口，道路口中間無分隔設施，龍形天廈、快樂GO社區車輛進出均停在路口中間等待左轉，影響雙向車流及安全，因此規劃縮小路口，並透過號誌管理簡化動線。

針對妨礙消防人員救火，交通局表示，經消防局檢視改善方案圖說，該路段面仍有8公尺以上路寬，不影響救災。交通局也坦承，此路段確實有車輛煞車不及追撞的風險，因此將規劃公車停靠區、候車空間退出直行動線範圍，往道路外側遷移，減少追撞風險。

(中時 )