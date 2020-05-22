台電22日召開股東會，因再生能源條例修正後，開放綠電市場，且今年4月台電獲得再生能源售電業執照，因此周五股東會中提出討論，後續章程變更及營利事業變更登記後，便可在標準檢驗局規劃的綠電交易平台上開始銷售綠電。台電預估首批可在綠電交易市場交易的有11億度，後續視市場需求提出第二波。

另外近期受到疫情影響，經濟部推出水電減免措施，只要受疫情影響讓營業額減少的用電戶，就會自動抵減電費。台電董事長楊偉甫受訪表示，台電配合政府紓困，目前已經有30萬戶，相當於發出20億元的金額，估算符合資格有100萬戶，總預算高達200億。

楊偉甫指出，目前經濟部已經匡列約60億元的預算，至於超出部分，台電會報請經濟部同意列為政策性負擔。且今年國際燃料價格下跌，氣價與燃煤價格波動，相信全年的盈餘會隨著往正面方向，不過後續仍需持續觀察國際能源動態。

至於今年夏天供電狀況，楊偉甫指出，由於今年通宵電廠的聯外電纜完成，可讓通宵電廠提高發電量，可望增加100萬瓩的裝置容量，讓今年夏天備轉容量率能維持在10％以上，夏天持續亮出供電無虞的綠燈。

不過由於明年開始核二廠會陸續除役，核二1號機明年就會解聯，同時依台電規畫沒有新增大型機組，供電是否會出現缺口。楊偉甫回應，雖然沒有大型的火力機組上線，但台電持續推動綠能，今年底台電離岸風場一期就會併聯，且未來還有多個再生能源電廠會投入，因此對於供電相當樂觀。

台電表示，2019年收入總額6,382億元、支出6,203億元，稅前淨利179億元，扣除所得稅等之後，最終可分配盈餘為168億元，經填補其他綜合損益2億元，累計虧損自1,009億元降至843億元。

(工商 )