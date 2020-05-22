日本知名女星蒼井空在2002年投身AV行業，火紅程度被譽為「AV屆代表性人物」，後期積極轉型成演員，也在2017年正式宣布從AV產業引退；不拍情色片依然受到粉絲喜愛，更被當成「國民女神」，近期準備推出小說式自傳，但網友卻直呼母湯，深怕「美化AV界」。

蒼井空在AV女優時期有超高人氣，後來朝電視台和電台發展，開始接拍電視劇或電影，積極想擺脫女優身分，在2017年被推特網友提問時，更正式表態「不再是AV女優」；2018年元旦就宣布已和DJ NON結婚，婚後也生了一對雙胞胎，但她曾透露害怕自己的過去會影響到小孩。

沒想到蒼井空決定在6月推出小說式自傳《夜過黎明後 蒼井空》，請作家藤原亞姬撰寫，企圖透過自述在AV界的傳奇生涯，讓大家看到女優背後的各種辛酸；不過，蒼井空原本相當受到網友喜愛，儘管不拍AV還是被當做國民女神，但這次大多數人卻喊先不要，因為怕自傳內容會過於美化AV界，影響年輕少女。

(中時電子報)