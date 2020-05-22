南台灣暴雨濫炸！鋒面「先南移再回升」，專家曝止血時間。（摘自天氣風險）

台灣上空受到厚實的滯留鋒面雲系和西南氣流影響，今（22日）高屏2地出現驚人強降雨，中央氣象局也對此發布超大豪雨警戒。這波雨勢究竟何時才能減緩？氣象粉專《天氣風險》最新預報指出，明天（23日）鋒面會開始南移，中北降雨會出現空檔，不過下周一（25日）鋒面會再度報到，南台灣仍會有較大雨勢。

豪雨下不停！中央氣象局晚間19時公布最新累積雨量排行，高、屏2地觀測站出現多處雨量已破400毫米，屏東縣上德文、大漢山、尾寮山甚至已破「500毫米」。在下午記者會上提到，今天是鋒面雲系與西南氣流發揮最強的時刻，預計明天雨勢會開始減弱。

《天氣風險》氣象主播簡瑋靚表示，明天鋒面雲系會開始南移，中北部雨勢能率先減緩，不過台南、高屏地區今晚到明晨仍會有較大雨勢。好消息是，周日（24）雲系會再往南移，約落在巴士海峽上空，對南台灣民眾是個不錯的空檔。

明天下半天，滯留鋒面雲系南移，降雨開始趨緩，周一（25）鋒面會再度回升到台灣上空。簡瑋靚指出，周日雲系南移是全台降雨空檔，雖然仍是濕涼的天氣，不過民眾可以把握短暫的好天氣。真正要等到雨勢都過去，還是要等到周三（27）、周四（28）之後了。

(中時電子報)