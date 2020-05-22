連日豪雨致災 蘇揆：非必要減少外出 19:532020/05/22 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連日豪雨致災 蘇揆：非必要減少外出（圖／取自行政院長蘇貞昌LINE） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日豪雨帶來災情，中央氣象局也針對高屏山區發布超大豪雨特報，行政院長蘇貞昌今天晚間透過臉書、LINE官網表示，中央災害應變中心今天下午已二級開設，請國人同胞注意安全，非必要減少外出 ，以防強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區注意坍方、落石及土石流。 也請民眾隨時留意中央氣象局發布的訊息，做好萬全準備。 (工商 ) #非必要 #豪雨 #減少外出 #行政院長蘇貞昌 #LINE 也許您會感興趣 推薦閱讀 WeMo打造新玩法 LINE 官方帳號「隨傳隨租」 16:082020/05/18 科技 台新銀創新洞察需求 獲「LINE Family Club - The Best Brand」肯定 17:102020/05/19 財經 台新銀創新洞察需求 獲LINE肯定 18:042020/05/19 財經 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 08:162020/05/20 生活 明起西南氣流增強 各地嚴防大雨豪雨 11:142020/05/20 生活 7-ELEVEN刷LINE Pay整合發票載具 滿額享10％回饋 11:392020/05/20 科技 LINE Pay Money 7-ELEVEN付款滿額享10％回饋 20:422020/05/20 財經 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 LINE電腦版雙平台大幅更新 10大特點一次看 10:382020/05/22 科技 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 不爽疫情搞死協議！川普恐再對陸丟關稅炸彈 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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