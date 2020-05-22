連日豪雨帶來災情，中央氣象局也針對高屏山區發布超大豪雨特報，行政院長蘇貞昌今天晚間透過臉書、LINE官網表示，中央災害應變中心今天下午已二級開設，請國人同胞注意安全，非必要減少外出 ，以防強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區注意坍方、落石及土石流。

也請民眾隨時留意中央氣象局發布的訊息，做好萬全準備。

(工商 )