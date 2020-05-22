連日豪雨，蘇揆高度關注，今天中央災害應變中心二級開設，行政院長蘇貞昌也在臉書表示，請國人同胞注意安全，做好萬全準備。

蘇揆壇禦，連日豪雨帶來災情，中央氣象局也針對高屏山區發布超大豪雨特報 ，中央災害應變中心也在今天下午二級開設 ，請國人同胞注意安全， ＃非必要減少外出 ，以防強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區注意坍方、落石及土石流。

蘇揆並提醒，民眾要請隨時留意中央氣象局 發布的訊息，做好萬全準備。

(中時 )