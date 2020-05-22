馬來西亞棕櫚油期貨在開齋節前夕，湧現獲利了結賣壓而走跌，但周線可望收漲近3.6％。馬來西亞衍生性商品交易所7月交割的棕櫚油期貨，22日下跌1.81％來到2,167馬幣，該合約價格周四攀抵4月20日以來新高，料迎接周線連2紅。馬來西亞衍生性商品交易所將於25日、26日休市兩天。

(工商 )