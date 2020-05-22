獲利了結賣壓現 馬國棕櫚油期貨高點回檔 20:052020/05/22 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油期貨在開齋節前夕，湧現獲利了結賣壓而走跌，但周線可望收漲近3.6％。馬來西亞衍生性商品交易所7月交割的棕櫚油期貨，22日下跌1.81％來到2,167馬幣，該合約價格周四攀抵4月20日以來新高，料迎接周線連2紅。馬來西亞衍生性商品交易所將於25日、26日休市兩天。 (工商 ) #棕櫚油 #期貨 #獲利了結賣壓 #馬來西亞衍生性商品交易所 #馬國 也許您會感興趣 推薦閱讀 永續生技期貨 有獎徵答開跑 04:102020/05/18 證券．權證 《期貨》期交所、馬國衍生性商品交易所 簽MOU互惠互利 14:492020/05/18 財經 臺灣期貨交易所與馬來西亞衍生性商品交易所簽署MOU 17:372020/05/18 財經 期交所與馬來西亞衍生性商品交易所簽MOU 21:542020/05/18 財經 期交所、馬國BMD 簽MOU 04:102020/05/19 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－美股轉強 多空變數猶存 04:102020/05/20 證券．權證 《期貨》期交所調高泰博期貨契約保證金 08:012020/05/20 財經 《期貨》期交所調整小型美元兌人民幣期貨等保證金 17:392020/05/20 財經 522國際生物多樣性日！動物園推「貨架上的雨林-猩猩超市」 10:492020/05/22 生活 《其他股》信義配息1.2元 馬國環灘島開發案進行中 12:162020/05/22 財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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