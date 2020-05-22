中美貿易關係因新冠疫情及北京強推港版國安法憑添變數，增強黃金的避險魅力，但美元走強牽制漲勢，國際金價22日小幅上揚。倫敦現貨金價從周四跌1.4％的逆境反彈，小漲0.5％來到每盎司1,733.58美元，美元指數躍升0.5％，侷限金價上漲空間。

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