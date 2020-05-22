避險魅力增強 金價小漲 20:052020/05/22 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易關係因新冠疫情及北京強推港版國安法憑添變數，增強黃金的避險魅力，但美元走強牽制漲勢，國際金價22日小幅上揚。倫敦現貨金價從周四跌1.4％的逆境反彈，小漲0.5％來到每盎司1,733.58美元，美元指數躍升0.5％，侷限金價上漲空間。 (工商 ) #上揚 #金價 #避險 #增強 #小漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 新台幣REER高於韓元 創近8年來最大 23:062020/05/20 財經 北台灣房價逼近歷史高點！現在買預售新屋正有利 13:022020/05/21 財經 歐元區PMI止跌回升 經濟可能已觸底 20:202020/05/21 財經 破兆後台商依舊想歸鄉投資 本周通過3企業投資14億 22:092020/05/21 財經 漢唐、嘉澤帶量攻堅 交投熱 04:102020/05/22 證券．權證 美國4月成屋銷售暴跌近18％ 09:102020/05/22 財經 台股大跌 外資還未逃 新台幣趨堅小漲 11:542020/05/22 財經 台股走弱回測月線 投顧下周看好這六類股 15:142020/05/22 財經 中鋼7月內銷盤價漲1.87％ Q3價格降2.05％ 15:222020/05/22 財經 美新任海軍部長：努力增強海軍實力 應對大陸挑戰 19:102020/05/22 國際 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 不爽疫情搞死協議！川普恐再對陸丟關稅炸彈 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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