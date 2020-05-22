CBOT小麥期貨4個交易日以來首跌 20:062020/05/22 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美關係趨於惡化的陰影籠罩下，芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍小麥期貨合約，22日亞洲盤下跌1.4％，來到每英斗5.0875美元，是4個交易日以來首見翻黑。CBOT小麥價格近來有撐，係因市場憂心黑海主要小麥出口國俄羅斯的天候不利收成，恐減少對全球供給的緣故。 (工商 ) #全球 #小麥 #CBOT #期貨 #首跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 永續生技期貨 有獎徵答開跑 04:102020/05/18 證券．權證 蔡總統要掙脫的鎖鍊 04:102020/05/19 時論廣場 全球新創聚落大不同 美國孵出79家獨角獸全球第一 11:472020/05/19 財經 新冠肺炎疫情衝擊企業獲利 2020年全球企業派息料將萎縮15％以上 18:192020/05/19 財經 推廣保障型商品 全球人壽好康逗相保 23:552020/05/19 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股轉強 多空變數猶存 04:102020/05/20 證券．權證 《期貨》期交所調高泰博期貨契約保證金 08:012020/05/20 財經 政大校慶連線全球校友 首度全球網路同步直播 14:502020/05/20 生活 《期貨》期交所調整小型美元兌人民幣期貨等保證金 17:392020/05/20 財經 全球前10大熱賣基金 投資級債占半數 19:572020/05/21 財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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