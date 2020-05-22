中美關係趨於惡化的陰影籠罩下，芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍小麥期貨合約，22日亞洲盤下跌1.4％，來到每英斗5.0875美元，是4個交易日以來首見翻黑。CBOT小麥價格近來有撐，係因市場憂心黑海主要小麥出口國俄羅斯的天候不利收成，恐減少對全球供給的緣故。

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