美國總統川普對北京擬推港版國安法做強硬表態，美國與黃豆進口大國中國關係緊張升高，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格走軟。CBOT交易最活躍的黃豆期貨合約，22日亞洲盤下跌0.7％至每英斗8.29美元。美國農業部周四的每周報告顯示，截至5月14日當周，黃豆出口量增加到166.9萬噸超出預期。

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