中美關係緊張升 CBOT黃豆期貨走軟 20:062020/05/22 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普對北京擬推港版國安法做強硬表態，美國與黃豆進口大國中國關係緊張升高，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格走軟。CBOT交易最活躍的黃豆期貨合約，22日亞洲盤下跌0.7％至每英斗8.29美元。美國農業部周四的每周報告顯示，截至5月14日當周，黃豆出口量增加到166.9萬噸超出預期。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 #關係緊張 #走軟 #黃豆 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇起：修憲若涉兩岸 必有衝突 04:102020/05/21 財經要聞 中美關係緊張 台股萬一關卡得而復失 09:092020/05/22 財經 《商情》觀望氣氛濃 打壓周四紐約期棉走軟 10:002020/05/22 財經 《韓股》美中關係緊張 韓股溜滑梯 11:252020/05/22 財經 中美關係緊張 在岸人民幣跌破7.13 16:102020/05/22 財經 CBOT小麥期貨4個交易日以來首跌 20:062020/05/22 財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 不爽疫情搞死協議！川普恐再對陸丟關稅炸彈 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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