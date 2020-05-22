日本防衛大臣河野太郎22日在記者會上被記者問到，是否考慮與台灣加強防衛交流時表示，「沒有特別去考慮」，他還說，「與台灣的關係是非政府之間的實務關係，今後也沒想要改變。」

另據共同社報導，日本官房長官菅義偉22日在記者會上，關於大陸在2020年預算案中列入人民幣1兆2680億元（約新台幣5.34兆元）國防費、較上年增長6.6％一事，稱「高度關注其動向」。菅義偉還表示，有意透過在安全領域的對話和交流，促使大陸提高國防政策的透明度。

有關大陸宣布將審議香港特別行政區維護國家安全的法律相關議案，菅義偉強調：「在一國兩制下，自由開放的香港實現穩定繁榮非常重要。」

NHK網站報導說，大陸第十三屆全國人民代表大會第三次會議22日開幕。在會議向與會委員發放的2020年預算草案中，國防費總額約為人民幣1兆2680億元，比2019年增加6.6％。

大陸經濟在新冠疫情的衝擊下嚴重下滑。在此背景下，2020年國防費的增幅低於2019年的7.5％，但國防開支總額增加約780億元人民幣，這表明大陸將繼續走增強軍備的路線。

由於大陸國防費的詳細內容並沒有對外公布，因此，各國紛紛指出，實際金額要高出中方公布的數字。對此，本屆全國人民代表大會發言人張業遂在21日舉行的記者會上說：「錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼『隱性軍費』問題。」他表示，各國對大陸國防費的說辭與事實不符。

大陸國家主席習近平曾提出「將人民軍隊建成世界一流軍隊」，大陸在這一理念的指導下，大力建造國產航空母艦和洲際彈道飛彈等最尖端武器，正在推進軍隊的現代化建設。

(中時 )