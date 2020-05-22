美國商務部發佈公告，稱美國商務部稱華為「破壞」實體清單，所以要限制華為使用美國技術軟件設計和生產半導體；這則消息引發了外界對於華為和大陸半導體產業的擔憂。那麼，面對美國的科技霸權，華為公司該如何面對，大陸半導體行業該如何走向自主可控，這些問題也引起了廣泛關注。

說到半導體產業，就不得不提全球範圍內半導體產業三大王者級公司：台積電、荷蘭ASML、日本信越半導體

台積電是全球最大的、同時也是技術最先進的積體電路製造企業。台積電成立30年，並不是一開始就大放異彩，為各界關注焦點，張忠謀曾說，台積電創新商業模式的毀壞性，直到做了十多年後，才被大家看到。直至2015年，台積電在邏輯製程上就已經追上了三星和英特爾。至此在晶片代工領域，形成三足鼎立格局，同時台積電領先半個身位。

台積電至2016 年囊括全球高達56% 晶圓代工市占，穩居龍頭地位，市占率並連續7年攀高，美國重量級的半導體業者包括蘋果、高通、輝達等都在台積電投片，另外，大陸近年IC設計產業快速崛起，今年仍將維持高達20%的成長速度，躍居全球第二大，其中台積電更是功不可沒，是扶植大陸IC設計產業成長的最大推手之一。

半導體業者人士認為，不論是美方或者陸方都需要靠台積電，積極發展人工智慧、5G等市場，成為拉攏的對象，透過這次美方的會談，再次凸顯台灣半導體產業鏈的重要性。有業者指出，去年全球半導體產值約5千億美元，美國以超過2千億美元的金額居冠，但許多IC設計公司的晶片，都在台積電、聯電、日月光、矽品等供應鏈做晶圓代工與封裝測試，其中不少是用於美國國防工業，顯見美國對台灣供應鏈的信任程度遠超過大陸大陸。

荷蘭的ASML，這個公司是全球最大的光刻機設備和服務提供商。壟斷了市場80%的份額，在極紫外光(EUV)領域，目前處於壟斷地位。曾經一台高端設備賣到了1億歐元，據說今年更是賣到了5億歐元。

荷蘭是全球為數不多擁有完整半導體產業鏈的國家，其半導體產業年收益高達百億歐元以上，全球超過四分之一的半導體設備來自荷蘭。

目前世界上最大的光刻機製造商是荷蘭ASML;1984年ASML從飛利浦獨立出來，專門致力於研發光刻技術，得益於近乎完美的德國機械工藝以及世界頂級光學廠商德國蔡司鏡頭，再加上美國提供的光源，ASML迅速發展，到如今佔到了全球光刻機總銷售收入的78%;

作為高科技材料的超級供應商，信越集團不斷地提供著最尖端的技術和產品，其半導體矽、聚氯乙烯等原材料的供應在全球首屈一指。

信越化學是全球有機矽產品的最大供應商。 事實上當今世界上絕大多數半導體矽以及無數其他高端材料其實都產自日本東京的信越化學工業株式會社（Shin-Etsu Chemical）其半導體矽、聚氯乙烯等原材料的供應在全球首屈一指。。而另一家同樣重量級的供應商是三菱住友株式會社（SUMCO），這也是一家日本企業。這些公司生產巨大的胡蘿蔔形銀色矽晶錠，再由全球無數的小生產商切分成矽晶圓，尤其是來自美國的眾多生產商。

無論以何種標準來衡量，信越化學的單晶矽生產部門都是巴菲特（Warren Buffett）那句名言的經典例證。巴菲特說真正偉大的企業，必須有一道持久的「護城河」來保護所投入資本的出色回報。

信越的經濟學基礎是摩爾定律：矽晶圓上的晶體管數量每兩年便會翻一番。每一代的電腦晶片都對矽的純度提出了更高的要求；而在2015年，信越的晶石純度已經達到了不可思議的99.999999999%——或每千億原子中外來原子的數量不超過1個。為了確保高品質產品的穩定供應，信越集團自行生產主要事業的主原料：金屬矽，從而確立了從原料開始的一貫式生產體制。

(中時電子報)