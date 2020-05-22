外食人口隨疫情減緩增加，台北花園大酒店PRIME ONE牛排館推出全新海陸雙主餐美饌，自6月1日1起，不分平假日，午餐時段推出「經典海陸午間套餐」超值海陸雙主菜套餐，內容包含：手工麵包、精緻前菜、主廚湯品、21天乾式熟成肋眼心及新鮮波士頓龍蝦半隻，最後獻上桌邊服務甜點車。

台北花園酒店表示，經典海陸雙主菜套餐原價2,080元+10％，客人若使用個人社群平台如Instagram或Facebook上傳菜色照片，並打卡標記台北花園大酒店，即享有優惠價每客1,480元+10％，限量300套售完為止。

每年邀請米其林星廚或當地評鑑得獎名廚客座的PRIME ONE牛排館，透過料理經驗豐富主廚團隊精湛廚藝與外場貼心服務，完整呈現出高級牛排館奢華餐廳，而價值不斐要價百萬元的乾式熟成室，更為食材躍升重要靈魂，百萬熟成室配置80多種以上礦物質及負離子的喜馬拉雅岩鹽牆，讓頂級肉品與喜馬拉雅岩鹽牆，透過溫度、濕度、光度三大元素巧妙作用，肉品經過熟成，展現出最完美風味。

PRIME ONE牛排館主打的乾式熟成Dry Aged則是將整塊牛肉置於低溫2度左右的恆溫、60～80度恆濕狀態進行熟成，經過21天的熟成，牛肉本身蛋白質透過熟成轉化成天然酵素進行催化，使其更加柔軟、濃郁、多汁。熟成後，牛肉表皮油脂因水分流失，外皮組織變硬，反而鎖住內部肉質，經過修整，牛肉約莫剩下40％，保留下來精華部分呈現酒紅、鮮嫩，使其珍貴。

(工商 )