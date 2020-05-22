Cannibal, Psychopath, Mother and Wife(影片源自Youtube)

2000年澳洲一名女子凱瑟琳·奈特（Katherine Knight），持刀殺害她的伴侶普萊斯（John Price）共37刀，接著肢解普萊斯遺體，將其剝皮、頭顱燉湯、烘烤睪丸等殘忍行為，當時逮捕她的警方看到家中景象，可怕的一幕至今無法忘懷，凱瑟琳也是澳洲第一位，無假釋被判無期徒刑的婦女。

普萊斯與凱瑟琳在一起後，生活變成一場噩夢，2000年2月27日，二人發生激烈爭吵，普萊斯曾向同事說，如果隔天沒來上班，就是被凱瑟琳殺了，想不到一語成讖，凱瑟琳趁普萊斯睡覺時捅37刀，接著用專業的屠刀工具，將普萊斯完整剝皮、斷頭，肢解遺體。

警方到達凱瑟琳家中時，在湯鍋裡發現普萊斯頭顱，裡面還有馬鈴薯、白菜和櫛瓜，割下的睪丸與蔬菜一起燒烤，放在盤子上，凱瑟琳稱是要給小孩吃的食物，被剝下的人皮則掛在走廊上，相當驚悚。凱瑟琳脾氣向來火爆，她曾用熨斗砸朋友的頭、殺死男友小狗，甚至把自己的嬰兒扔在鐵軌上。

凱瑟琳童年飽受侵犯和虐待，父親酗酒又家暴，1天強暴母親10多次，凱瑟琳15歲時成為惡霸，父親行為導致凱瑟琳對男性偏見與暴力報復，前3任丈夫皆無法忍受她的暴力行為而離開她。現年64歲的凱瑟琳，在監獄中不改暴力個性，是稱霸獄中的女魔頭，身邊有許多女囚犯跟隨。

(中時電子報)