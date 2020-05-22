童年、夢境與食物，正是義大利國寶名導費里尼（Federico Fellini）電影中的精髓。今年正值費里尼百歲誕辰，「台北國際書展線上書展」與義大利經貿辦事處合作，在台灣推出「費里尼的美味人生」線上插畫特展，包含19件費里尼的畫作。除了費里尼名著《夢之書》的手稿，還有在紙上、餐巾布上的隨手塗鴉，十分逗趣。

「費里尼的美味人生」展出的插畫中，一部分作品是為了向他的工作團隊解釋電影場景或戲服而繪製，另一部分就是費里尼30年間的夢境日記《夢之書》中收錄的手稿。像是1962年的《茱麗葉塔和我去拜訪畢卡索》，畫出穿著紅色短褲和拖鞋的居家畢卡索，1966年的《與榮格共進午餐》，畫面中三人彷彿共食一條義大利麵。有的插畫線條細緻，有的色塊繽紛，共通點是帶有費里尼獨具的幽默感。

插畫展中更分享一段趣聞。著名編劇湯尼諾．葛拉（Tonino Guerra）曾提及，費里尼只要把叉子放到義大利麵旁邊，一定會把醬汁沾到領帶上。某次葛拉不小心把義式香腸麵包捲的油脂濺到費里尼背上，引來費里尼妻子茱莉葉塔．瑪西娜（Giulietta Masina）一頓罵：「你絕對是世界上第一個把食物脂肪搞到背上的男人！」

為了紀念費里尼百歲誕辰，費里尼的家鄉里米尼（Rimini）自去年底推出「費里尼100，傳奇不朽」大展，詮釋費里尼一生對於電影界及世界文化的貢獻。展覽亦有線上虛擬實境，全世界的觀眾都可線上體驗，包括費里尼夢境寫實的電影片段、角色對白、華美戲服，以及費里尼和妻子茱莉葉塔．瑪西娜的生活點滴。

(中時 )