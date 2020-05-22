受滯留鋒面及西南氣流雙重影響，氣象局發布豪雨特報，高雄市及屏東縣在21～22日陸續降下局部豪雨或大豪雨，已造成多處路段積水。臺產的「蓮霧參數保險」保單在22日晚間約定之降水量參數後立即啟動理賠作業。

臺灣產險表示，由於屏東地區約定測站鹽埔新圍氣象站已連續5日累計達450mm保險賠付門檻，該公司啟動相關理賠作業，後續將依正式數據作為計算賠付金額之依據，於最短的時間內完成給付保險金作業，以協助種植蓮霧的果農儘速完成復育工作及恢復產量，讓業者可以安心的經營事業。

臺產說，此保單設計提供颱風風速參數保險，以及降水量參數保險兩種必保主險，並可選擇投保溫度參數保險附加險等三種保障，有免勘災、氣候指數達契約約定門檻即辦理起賠，且理賠迅速，手續簡便等特色。由於近年來全球各地因極端氣候異常影響，已在世界各地造成極為重大的災害及損失，建議一般民眾及企業主可善用保險商品來轉嫁風險，降低不確定的損失，以獲得完善的保障，迅速地回復經濟生活。

(工商 )