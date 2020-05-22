中南部近日下豪大雨，由於多項農業保單都以雨量為參數，產險業者表示，只要降雨量一達標，不必勘損，立即啟動農保理賠。

多項農業保單都以雨量為參數，如台產有3張水產險、1張蓮霧險；國泰產的番石榴險、華南產險的木瓜與荔枝等農業保單，富邦產險的水梨農保、兆豐保險的甜柿險等都是直接以雨量作參數，因此，產險業者正密切留意相關下雨情況以及雨量累積，產險業者表示，只要一達標立即啟動理賠作業。

台灣產險表示，該公司有3張（屏東、高雄）等水產險都屬於連續48小時下雨達到一定雨量即可理賠，該公司正在觀察相關地區的雨量，若雨量達標即會啟動理賠。

另外，有不少產險的農業保單都是採5天平均雨量或者以最終實際產量，如新光產險的鳳梨險），因此，要在5天之後或者等到收成時，才能知道是否有達到理賠標準。

富邦產險指出，該公司推出農業保險商品大都和雨量有關，只不過理賠標準不一，如：1、參數梨農作物保險：一日累積雨量達200毫米或3日內累計雨量達360毫米，依約定之賠付表以賠付較高者理算。2.梨損害填補型-颱風豪雨：只要 24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象，農民損害程度超過5％時，可申請理賠，理賠金額按照勘損結果理算。3.梨災助連結型：24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象，農民如獲政府現金救助，理賠將依救助核定面積理算。

富邦產險說，至於水稻保險主要是承保天災及病蟲害所造成的收穫量短缺，即包含豪雨所造成的收穫量短缺，短缺收穫量每公斤依照輔導收購價理算之。另外，農業設施險則是承保颱風洪水所造成的設施毀損，或豪雨、雷雨之積水導致地面遭水迅速淹沒之現象。

(工商 )