國泰飯店觀光事業搶旅宿商機，首度集結旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店、HOTEL COZZI和逸飯店．台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館，以及2020年下半年即將開幕的HOTEL COZZI Blu和逸飯店．桃園館共6間飯店，共同推出6,499元起超值「環遊護照Travel Around Passport」，12月30日前任選3間飯店入住，最優惠平均一晚只要2千初即可享受星級住宿服務體驗。

國泰飯店觀光事業推出的「和逸/慕軒飯店 環遊護照Travel Around Passport」，6月30日前限時訂購享6,499元起，旅客可從北到南任選3間飯店雙人入住使用，於6月30日前入住第一館後，旅客可依個人旅遊日期和地點，在12月30日前彈性規劃入住第二和第三館，同時憑環遊護照再享免費升等房型、自助式早餐和保證住房24小時等多重禮遇，單晚最高可享價值約7,500元的入住禮遇，相當超值。

國泰飯店觀光事業表示，從台北都會精華區緊鄰捷運站的和逸飯店·台北民生館、台北忠孝館，到熱門的南台灣旅遊城市，位於台南府城市區、結合人氣卡通頻道主題的親子主題飯店和逸飯店·台南西門館，以及可俯瞰港都美景的和逸飯店·高雄中山館，都是您規劃不同旅行目的最佳選擇。

將於下半年開幕的HOTEL COZZI Blu和逸飯店．桃園館，坐落於集結空港、高鐵和機場捷運的桃園高鐵特區，更是全台第一結合日本八景島水族館、新光影城商場與國際精品購物中心的海洋主題觀光飯店，打造了極具設計感的海洋主題客房、中西式自助餐廳、川揚名菜中餐廳、風格酒吧和旅客專屬遊憩中心等，營造獨一無二的全方位旅遊體驗，旅客憑「環遊護照」可於開幕後預訂入住。

MADISON TAIPEI慕軒飯店坐落台北市黃金區位，可飽覽城市樹海優越景緻，以其低調的豪華和優雅而聞名。因重視顧客服務，慕軒特別延攬擁有「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙大使在飯店服務，為入住貴賓打點各項需求；自開幕以來屢獲「台北米其林指南推薦」、「世界奢華酒店大獎」等國際大獎肯定，旅客還可在固定時段於URBAN331酒吧免費享用精緻鹹點與葡萄酒，享受難忘的旅遊住宿體驗。

(工商 )