品冠近日化身「超級暖爸」，推出《暖爸品冠經典英文兒歌彈唱課：讓寶寶愛上唱歌》，親自彈唱20首經典英文兒歌；品冠和老婆Jennifer育有一對寶貝兒女，他常為孩子們講解床邊故事，還自動「加料」改編故事情節，把孩子嚇得半死，品冠自豪地說：「表情越豐富、語調越誇張，角色扮演的生動語氣才會讓小孩不厭其煩地叫你講同一個故事。」

品冠為推出英文兒歌策劃許久：「唱了這麼多年，常常回想起小時候聽的那些英文兒歌，之所以到現在還流傳著，就是因為那些淺顯易懂的歌詞配上朗朗上口的旋律。」兒女聽完後的反應令他十分驚喜，「第一個反應是說為什麼不找他們去錄童聲的部分，因為這些歌都是他們在2、3歲的時候就聽的，非常熟悉」。

品冠在演藝圈廣結人緣，英文兒歌獲陶?、陳曉東、李心潔、梁靜茹、林志穎等好友推薦，李心潔說：「品冠說得一口好英文，聲音有一種溫暖和親切，他來教小孩英文歌實在太適合了，我也會讓我的孩子和品冠叔叔學唱英文歌。」

品冠跨足英文兒歌領域。（海蝶音樂提供）

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