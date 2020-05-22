陸美角力波及媒體。雙方的媒體外交戰再度升級，繼美國3月宣布對5家在美營運的大陸官方媒體實施僱員數量限制後，美國國務院進一步要求中國環球電視網（CGTN，又譯中國國際電視台）駐美的所有員工填寫有關詳細個人資料的問卷上繳國務院，連美籍僱員也不例外。

根據美國有線電視新聞網（CNN）21日的報導，國務院要求CGTN駐美所有員工，包括美國公民，18日前填好問卷。問卷約5頁，標題為「國務院外交使團辦公室問卷」（State Department Office of Foreign Missions Questionnaire）。問卷内容涉及CGTN員工個人資訊，也涵蓋他們的配偶、子女、同住人士的個資，還有CGTN員工過去5年的工作地點等資訊。

美國今年2月將中國大陸5間駐美媒體列為「外國使團」（foreign missions），分別是新華社、CGTN、中國國際廣播電台（CRI）、中國日報、人民日報，亦即將這5個官媒視作中國政府的一部分，限制其雇用人數。

為了反制，大陸要求5間美國駐陸媒體申報人員及財務資料，更驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》等3報的駐陸記者。

CNN指出，國務院要求CGTN員工填寫的問卷内容，與對外國使館或外交人員的要求相同。儘管國務院強調，有必要記錄所有駐美的外國使團僱員的個資，並會根據國務院的政策與個資保護法處理這些資訊。

但CNN引述CGTN的員工指，他們認爲國務院的調查是要向美國籍的陸媒員工施壓，逼他們離開CGTN。據悉已有一些美國籍員工考慮離職，但因為疫情之故，亟需薪水，所以很難做出辭職的決定。一位員工直言：「感覺國務院想把我們貼上間諜的標籤，如果我們繼續在CGTN上班，我們未來可能無法在其他地方受雇，就連家人恐怕也會遭到打壓。」

(中時 )