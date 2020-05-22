不斷更新》豪雨一波接一波 屏東宣布明天2區停班停課 20:332020/05/22 中時電子報 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨炸南台，屏東出現路面隆起龜裂情形 (圖／爆料公社二社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雨彈炸全台，南台灣災情慘重，多處傳出淹水災情，屏東縣政府繼昨天(21日)率先宣布春日鄉土文村今天停班停課後，稍早再度率先宣布，明天(23日)來義、春日兩鄉停班停課。 高雄暴雨韓國瑜遭控神隱 市府貼照片...早上8點就在這 「低壓漩渦靠近中」 專家：晚上高雄雨只會更猛 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 (中時電子報) #停班停課 #屏東 #來義 #春日 #豪雨 #淹水 也許您會感興趣 推薦閱讀 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 08:562020/05/19 財經 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 19:452020/05/21 生活 高巿茂林、桃源、那瑪夏3區22日停班停課 23:502020/05/21 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 07:042020/05/22 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 08:542020/05/22 生活 山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 生活 大雨影響 屏東獅子鄉2國小下午停班停課 14:192020/05/22 生活 高雄鹽埕區淹水 網友狂報「災情」 14:572020/05/22 政治 墾丁行程是否生變？陳時中：沒災情就會南下 15:442020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。