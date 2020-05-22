針對大陸媒體曲解哈佛大學教授有關病毒來源的說法，這位在哈佛大學擔任全球衛生研究所主任的教授阿希什．賈哈（Ashish Jha）對美媒表示，他不曾懷疑過新冠病毒來源於大陸武漢的觀點。

《美國之音》報導，一些大陸媒體持續試圖將新型冠狀病毒的來源地指向國外，甚至對一些西方學者的話斷章取義。曾被陸媒曲解其研究結果的賈哈教授說，「它（新冠病毒）幾乎可以肯定是源自武漢。我沒有任何理由去相信其他解釋。」

報導說，中共黨的機關刊物《求是》本星期在一篇文章中拋出「病毒可能在任何地方最先出現」的論點，並指稱這是哈佛大學賈哈教授於4月接受CNN訪問時的評論。

《求是》的文章提到，哈佛大學賈哈教授受訪時曾說，美國需要回溯今年1月甚至2019年12月的病例，查明新冠病毒最早出現在什麼時候。文章引用賈哈的話來證明「最早報告病例的地方不一定就是病毒來源地」。

當時美國有報導說，美國加州聖克拉拉縣新公佈的驗屍報告顯示，2月初和2月中旬死亡的2名居民死前感染了新冠病毒，這一新發現可能將美國最初出現新冠病毒的時間提前到了今年1月。

賈哈對《美國之音》澄清說：「我當時說的是，從中國來到美國的第一例有可能比我們之前認為的要更早，有可能是1月初就到美國了，甚至有可能是12月底……中國到美國的旅行往來很多，我們認為這種病毒可能最早在11月中旬就開始在中國傳播了。所以完全有可能是11月中下旬有人乘飛機來加州、來美國，12月份我們可能就有了少量病例，儘管我懷疑可能是1月份。」

賈哈強調，「但在我看來，起源是毫無疑問的：我所看到的一切都表明病毒來自中國，來自武漢。」

《求是》的這篇文章大量片面引用西方報導，稱有「越來越多的國家發現了無中國接觸史且發病時間更早的病例」，試圖模糊新冠病毒的來源論證。

賈哈表示，以科學為一生職志的人，應該嘗試更多瞭解病毒如何起源、如何感染人類，它不應該是一個政治行動。「很顯然地，我們需要從武漢的醫院中獲取血液樣本和其他類型的樣本，中國政府必須參與其中。如果沒有中國政府的充分參與和合作，其他國家的研究人員將無法獲取這些資料，因為這些樣本都來自中國人。」

(中時電子報)