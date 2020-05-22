立法院22日三讀通過修法，未來公懲會將改制為懲戒法院，且採建立一級二審制度並強化懲戒實效、採行公開審理、兼顧公務員權利保障、及修正再審程序，當事人不服裁判結果時，也可上訴或抗告程序救濟。

為避免公務員藉由資遣或退休、退伍以規避懲戒責任，本次修法調整禁止公務員資遣或申請退休、退伍之時點，明定自送請監察院審查或移送懲戒時起至懲戒處分生效時止，受懲戒的公務員均禁止資遣或申請退休、退伍，以期發揮「防止搶退無漏洞」的效果，並強化懲戒實效。

司法院表示，修法後改制懲戒法院建立一級二審是保障公務員權利，並邁向公務員懲戒制度新紀元；未來公懲會更名為懲戒法院，委員長改為院長、公懲委員變更為法官，並設懲戒法庭專門審理公務員懲戒案件。

且本次修法將公務員懲戒案件之審理，改為以公開審理為原則，只在案件有妨害國家安全或當事人聲請不公開並經許可時，懲戒法庭始得不公開審理；透過公開審理，一般民眾將可旁聽審理過程，可以讓審判程序更為透明，強化審判的公信力。

司法院表示，為避免被付懲戒人重複遭受不利益，修法明定被付懲戒人因同一行為受行政懲處後，復受司法懲戒時，原行政懲處處分失其效力；當事人對於判決結果不服時，有審級救濟途徑，且可提再審。

(中時 )