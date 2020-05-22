文化部22日公布「文化場館藝文活動開放辦理原則」（第二頁）。（文化部提供）

如何兼顧藝文活動與防疫措施？文化部22日發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心已同意文化部提出「文化場館藝文活動開放辦理原則」，在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，將於24日由NSO國家交響樂團於國家音樂廳辦理的「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，率先試行開放觀眾入場。

這也是疫情影響下，自中央疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」以來，國家級表演場館第一次有超過百人觀眾的室內現場演出。

「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」將於5月24日晚上7點30分，由NSO國家交響樂團在國家音樂廳演出，音樂總監呂紹嘉領軍指揮，文化部長李永得將親臨現場。音樂會現場會有4、500名觀眾採實名制入場，NSO也和國家兩廳院、公共電視台三方聯手，除了現場演出，將由「公視＋」進行線上直播。

文化部表示，「文化場館藝文活動開放辦理原則」依據「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，規劃「分階段實施」方案。在事前準備方面，主辦單位仍須在規劃階段就依照公眾集會指引，進行風險評估，並訂定防疫應變計畫，妥善規劃動線及演出、服務、工作人員健康管理。

在現場管理部分，需採取實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等安排。只要遵守相關原則，參與人數可不受室內100人、室外500人之限制。

文化部強調，「文化場館藝文活動開放辦理原則」在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，可提供更多人入場享受展覽或表演。現階段由國家級場館（含中央所屬機關構及行政法人場館）先試行推動，後續將視試辦情形及疫情發展，逐步檢討更高人數規模、場館的藝文活動開放。

(中時 )