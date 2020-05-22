中華職棒二軍賽事終於開放球迷進場，明天(23日)味全龍隊在斗六棒球場迎戰富邦悍將，不僅是本季二軍例行賽首次開放球迷進場，也是味全龍回歸中職後，第一次在正式賽事與球迷見面。除吉祥物「威弟」將首次到球場出任務，味全龍啦啦隊go beauties小龍女也將由教練Amis領軍，到場應援。

明天這場賽事，除吉祥物「威弟」將到場出任務，go beauties小龍女也將首度在二軍例行賽中亮相，除將帶領球迷驗收多首新改編的應援曲，小龍女也將於五局中場休息時間，在味全龍隊粉絲團開直播與球迷互動。

為落實防疫，中職聯盟規定，二軍賽球迷需在比賽前一天晚間6時前，上聯盟官網採實名制報名並填寫防疫聲明書等。

味全龍go beauties小龍女。（味全龍提供）

味全龍提醒，近期天氣變化劇烈，請球迷留意聯盟賽事變動公告。明天賽事若未受大雨影響，球迷進場記得攜帶防疫聲明書及證件供查驗，另也須配合聯盟規定量體溫(超過攝氏37.5度不得進場)、戴口罩及完成手部消毒，進場後需依入場編號入座，並全程配戴口罩等。

中華職棒聯盟去年5月在常務理事會通過味全龍加盟中職案，距今已滿一年。味全龍表示，創辦人魏應充先生長期關注國內棒球產業，除長期捐贈球具給中部21校基層棒球隊，在味全龍復出過程中，對球員食衣住行與球場安全性等細節安排也都相當關心，明天味全龍在中職正式賽事首度與球迷見面，對魏應充先生與龍隊都意義非凡，歡迎球迷一起進場見證，也感謝球迷這一年來對龍隊復出的支持。

(中時 )