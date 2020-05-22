印度央行周五突然把附買回和逆回購利率各自調降40個基點，為今年來第2次降息。儘管央行希望降息能挽救受新冠肺炎疫情打擊的經濟，但高盛認為印度延長封閉時間等衝擊，本年度經濟將大幅萎縮5％。

央行緊急把基準的附買回利率從4.4％調降至4％；上次降息在3月27日，從5.15％調降至4.4％。周五同時把逆回購利率從3.75％調降至3.35％。

央行原定6月3日到5日舉行貨幣政策會議，但總裁達斯（Shaktikanta Das）認為受疫情衝擊，央行必須提前開會來討論對策。

該委員會有6位成員，周五以5票對1票通過降息決定。雖然達斯認為在財政與貨幣等措施激勵下，為經濟在下半年度創造復甦條件，但對全年度經濟仍維持萎縮展望。

迄周五傍晚止，印度累計確診數達11萬9,524人為全球第11高國家，累計死亡3,600人為第16高國家。

雖然印度5月中宣布再把封閉措施執行時間延長至5月底，但外界認為其可能需要再延長封閉時間。

除了延長封閉期，印度3月和4月連串經濟數據疲弱，高盛首席印度經濟師米瑟拉（Prachi Mishra）把其迄明年3月底止本年度國內生產毛額（GDP）從原先估計萎縮0.4％，大幅往下修正至萎縮5％。

米瑟拉強調這下修幅度巨大，因為這將是印度自1979年以來最嚴重的衰退幅度。

印度下周五將公布1月到3月當季GDP，外界預估年增2.1％，為1992年初以來最低增幅。米瑟拉預估4月到6月當季GDP年跌45％，較其原先預測年跌20％更慘重。

印度經濟在政府3月底宣全國封閉前已經在放緩。封閉措施嚴重打擊國內商業與消費等重要經濟活動，導致數百萬計民眾失業，但在疫情威脅下，政府被迫多次延長執行措施時間而打擊經濟。

(工商 )