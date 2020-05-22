看好宅經濟商機，興農（1712）集團旗下的子公司-玉美生技，攜手擁有30萬名企業客戶及150台配送車隊的健豪印刷，以及鴻海集團旗下的富鴻網、國興資訊，四大廠商砸下近億元重金、聯手將農產上下游供應鏈「產、銷、儲、運」串聯起來，透過網購宅配到家，上線半年來，搭上因疫情帶動的宅經濟熱絡，至今已有數千名會員加入、創造上千萬業績，造福百位農友。

玉美生技總經理、同時身兼台灣楓康超市總經理的楊忠信表示，由於市場反應熱絡，未來準備從中部農產品進一步跨足肉品與海鮮類，讓消費者在家動動手指頭，就能把「玉美嚴選」的生鮮蔬果直送到家。

興農集團因為事業體龐大，多年前組織重整，將農藥、肥料以外的業物，分割給旗下的子公司-玉美研究公司，今年5/12正式更名為玉美生技。

玉美生技旗下的農產運銷事業，專攻產銷履歷農產品，供應知名餐飲連鎖集團如王品（2727）、豆府（2752）、乾杯（1269）等，以及COSTCO好市多、家樂福、台灣楓康超市、全家便利商店等零售通路，去年創造約3.5億元的業績，年增三成，今年可望再成長二成。

玉美生技資深經理葉乃嘉表示，這波疫情衝擊到台灣農產品的銷售，經濟部智慧城鄉生活應用補助計畫-台中市地方創新「農業供應鏈價創暨產銷數位服務創新計劃」，針對農產品銷售困境開創農業新價值鏈，玉美生技與健豪印刷、富鴻網、國興資訊四家廠商，去年底聯手將農產上中下游供應鏈「產、銷、儲、運」串聯，開創跨業整合的供應鏈合作夥伴關係，藉此幫助農民提升農產品流通價值。

葉乃嘉以銷聯網為例，運用玉美現有的4,500家通路與餐飲通路，再結合健豪現有30萬企業用戶，進一步將台中優質農產品推廣給更多客戶；在運聯網部份，運用玉美與健豪超過150台的配送車隊，具體實現B2B企業採購連網服務。

(工商 )