自行車代工廠-愛地雅（8933）2018年因認列美國轉投資公司ASE及ASI的股權損失、以及應收帳款債權，合計5,546萬美元、折合新台幣17.11億元的投資損失，每股淨值一度跌到僅剩3.6元、股價跌至3.43元的歷史低價，還因此減資三成。如今終於聽到好消息，愛地雅今（22）日已收到上述兩家重整公司清算計畫的第一次債權分配款，共計110萬餘美元，助攻第二季獲利表現。

愛地雅今日公告指出，美國破產法院去年10月裁定核准美國ASE等重整公司的清算計畫在案，愛地雅今（22）日已收到該清算計畫第一次債權分配款，共計110萬餘美元，將待ASE等重整公司依清算計畫回收其他債權金額後，再執行後續債權分配程序。

法人表示，愛地雅2018年已經一口氣認列所有的投資損失，如今回收到第一筆債權分配款110萬餘美元、折合新台幣約3,300萬元，以愛地雅的資本額23億元推算，第二季可望為愛地雅挹注約0.14元的獲利。

走過轉投資失利陰霾的愛地雅、近年來已慢慢從谷底翻身，去年第一季每股還虧損0.25元，今年第一季虧為盈、小賺百萬元，獲利年增率達1倍。隨著歐、美各國相繼解除封城，自行車買氣呈現報復性反彈，愛地雅目前正在趕工生產因疫情所造成的遞延訂單，第二季顯得淡季不淡，5月在手訂單滿檔、合併營收看增，上半年獲利表現可期。

(工商 )