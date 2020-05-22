新冠肺炎疫情影響，外貿協會突破地域限制、加速佈建整合式線上服務，全球資通訊指標大展「台北國際電腦展（COMPUTEX）」，將於6月起，舉辦一系列線上展、線上採購洽談會，預計將有14國、30位重要國際買主透過視訊進行洽談採購。

貿協強調，為協助台灣業者突破疫情、搶攻全球資通訊產業復工商機；「COMPUTEX Online Talks」率先6月2日至4日登場，將邀請BenQ Business Solutions Alliance（明基佳世達解決方案聯盟）、Delta Electronics（台達）、NVIDIA（輝達）、Qualcomm（高通）及Supermicro（美超微）等，分享如何透過5G及AIoT關鍵技術推動科技創新，實現跨界融合的智慧未來。

6月3日的線上採購洽談會，則邀請來自14國、共30位重要買主，透過視訊與台灣業者進行洽談，搶進後疫情時代數位需求爆發的商機。此外，6月29日的新創產品線上發表，將由優質的台灣新創代表介紹自家創新技術及產品，向全球發聲。

貿協秘書長葉明水示，多年來COMPUTEX積極串聯全球企業夥伴，提供廠商世界級平台，今年實體展覽雖受疫情影響，但COMPUTEX仍持續邀集業界領袖，透過COMPUTEX線上平台分享最新趨勢觀察並爭取商機，致力建構全球科技生態系。

貿協針對已延期及取消辦理的台灣國際專業展，將同步推出「2D線上展」，協助我國參展商突破各國邊境管理限制，於線上展出多樣產品，並透過貿協全球駐外單位廣邀國際買主至線上展瀏覽並進行採購下單，預計包括台北國際電腦展及InnoVEX展區、台北國際自行車展、台北國際體育用品展、台北國際汽車零配件展等、台北國際車用電子展、台北國際機車產業展、台北國際智慧機械暨智慧製造展、台北國際食品展等20項專業展。

(工商 )