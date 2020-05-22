5月28日是「國際漢堡日」，漢堡控別錯過這個大口吃肉的歡樂節日！台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳即日起至5月31日止，限時推出五款手工漢堡，包含有新鮮活龍蝦的波士頓龍蝦起司牛肉漢堡、經典美式漢堡再進化的頂級BLT起司牛肉漢堡、蔬食者也可吃的摩登漢堡、加入獨家醬料的秘製培垠醋醬起司漢堡及份量十足的一級棒起司牛肉漢堡等，充分展現美式精神。

Buttermilk一口氣推出五款漢堡慶祝國際漢堡日，首推「波士頓龍蝦起司牛肉漢堡」，將近15公分高的漢堡，內夾半隻美國進口的波士頓龍蝦，整隻新鮮蝦螯霸氣外漏，搭配手工自製美國Prime頂級牛肉漢堡肉，一份880元，海陸雙味奢華至極。美國經典漢堡代表「頂級BLT起司牛肉漢堡」，材料豐富，有香脆培根、香炒蘑菇、牛蕃茄、奶油萵苣、紅洋蔥、酸黃瓜、特製秘醬等，buttermilk將經典美味再進化，牛肉採用美國進口Prime牛肉自製而成的頂級漢堡肉，肉質新鮮、彈牙多汁，另外還可以選擇自己喜歡的乳酪─藍紋起司、白高達或黃巧達做搭配。

「秘製培垠醋醬起司漢堡」以手工特製美國特級牛梅花漢堡肉，搭配主廚創新研發的培垠洋蔥醬，酸甜多層次的絕妙滋味在口中迸發！「一級棒起司牛肉漢堡」是Buttermilk老顧客必點美食之一，自製的美國特級牛梅花漢堡肉搭配奶油布里歐麵包，完整呈現經典美式漢堡的美味與份量。

Buttermilk不只有牛肉漢堡，更新推出蔬食漢堡，採用風靡全球的純素肉排，以豆類製作而成的蔬食漢堡肉排，營養價值媲美牛肉，搭配新鮮大塊的酪梨、生菜、蕃茄與自製慢熬番茄醬，不論是茹素者和食肉主義者都能擁有大口吃漢堡的快感，顛覆客人對漢堡的想像。

(工商 )