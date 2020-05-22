台北寒舍艾美酒店搶攻後疫情時期的婚宴商機，宣布自即日起至9月30日推出「艾美約定」婚宴優惠專案，新人選擇指定的精選好日每桌17,800元+10％，最低保證桌數3桌起即可輕鬆擁有難忘的婚禮，且每桌賓客人數精簡至8位，座位間距不僅變得舒適寬敞，更讓賓主用餐時能夠加倍安心，以精緻的小型宴會服務，迎接防疫辦桌的新趨勢。為加碼禮遇新人，訂席達8桌贈豪華客房住宿、訂席達15桌贈迎賓雞尾酒會及客房升等。

台北寒舍艾美酒店表示，多元婚宴儀式或派對場地則可選擇艾美戶外秘境，QUUBE座落於五樓，提供融合中西式的自助餐，12月30日前特惠每位享新台幣2,200元+10％，最低保證人數為40位起，最多60位，溫馨又安心的小型宴會，讓防疫與幸福同行。簡約摩登的空間設計讓新人徜徉都會花園，精緻繽紛的五星美食更滿足所有人的味蕾。

台北寒舍艾美酒店三樓宴會廳挑高五米，規劃翡翠、琥珀、珍珠三廳，二樓規劃六間多功能會議室，提供融合專業與科技的五星服務。2019年，三樓宴會廳與全球知名國際酒店設計團隊LTW合作進行時尚改裝，以高貴杏色與優雅米麻色的簡約細膩風格為主，提升溫暖活力的氛圍，搭配光影變化折射自天花板垂落的華麗水晶燈，展現璀璨與磅礡氣息，打造瑰麗堂皇的夢幻場景。

寒舍艾美酒店推出的「艾美約定」婚宴優惠專案，滿足因疫情趨緩而欲規劃小型文定或結婚儀式的新人需求，五星級海陸珍饈菜色內容有主廚推薦的「龍息辣肉醬乾燒明蝦時蔬」、鮮嫩酸甜的「古法鹹檸檬蒸寶石鱸魚」、滋養補氣的「雲耳銀杏百合炒什錦養生蔬」、膠質豐富的「胡椒豚軟骨花膠豬肚盅」、經典古早味的「沉香麻油煎焗雞米糕」等。

位於台北寒舍艾美酒店5樓的QUUBE，完美場地由室內延伸至戶外，搭配融合光影美學的優雅酒吧，邀請新人一同探索台北白晝與黑夜的都市美景。

(工商 )