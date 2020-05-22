國內旅遊逐漸回溫，繼「春遊台北 溫馨Home住房專案」獲廣大的迴響，「Home Hotel信義」再次瞄準國旅市場，推出「春遊台北 優惠升級再一波」，即日起至6月30日，原價1萬2800元的原創客房每晚僅需3388元，原價2萬559元的驚艷套房每晚也只要5388元即可入住，每房每晚更加贈1000元的Neo19餐飲抵用劵，再次住宿的房客則每房每晚送500元館內餐飲抵用劵，力拼國旅商機。

「Home Hotel信義」的Marsalis Home Taipei酒吧。（Home Hotel提供）

「Home Hotel信義」獲米其林指南連續2年推薦，堪稱信義區最具台灣精神的設計旅店，飯店的原創客房擁8坪明亮的空間感，用家的元素作為原創理念所打造出的簡約空間，搭配精緻的設計傢俱，讓房客享受台北市區中的靜謐時光；此外，房內還備有CHIMEI 37吋電視小茶栽堂臺灣精品茶、歐客佬聯名精品咖啡、鶯歌新旺集瓷馬克杯、MRKT環保設計產品、BRUT CAKE創意商品、有情門臺灣設計傢俱以及O’Right歐萊德環保沐浴組等MIT （Made in Taiwan）具國際觀的台灣品牌，處處可見台灣的美好設計。

驚艷套房16坪敞開明亮的寬廣視角，具設計感色彩繽紛的沙發抱枕組，搭配褐色琥珀般色澤的地毯，在時尚設計中融入像家般的溫馨氛圍，穿透的設計為讓人享受更舒壓的空間，而房內坐擁極佳視野，台北101、都會景色映入眼簾，是驚艷套房一大亮點。此外，座落於繁華信義區的「Home Hotel信義」交通相當便利，鄰近時髦的夜店、最新穎的大型購物中心、各大百貨商圈、大型連鎖影城、信義誠品、世貿展場以及各家美食餐廳，距台北101更只有5分鐘的路程。

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