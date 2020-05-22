蕭敬騰（老蕭）22日出席服飾代言活動，聯訪問起日前傳他與合作12年的華納音樂約滿不續、有意入閣環球唱片，老蕭沒有正面回應，僅說：「要跟誰合作，我覺得真的要看緣份。」會後平訪再提此事，老蕭先故意搞笑希望與服飾品牌續約，接著委婉表示：「人跟人相處要看緣份，有默契、彼此信任合作。」並未否認傳聞。

老蕭出道13年來一直都待在華納，期間共推出6張個人專輯、3張翻唱專輯，並率領「獅子LION」發行3張專輯，背後效益驚人，然而華納近幾年歷經幾波動盪，除了大咖蔡依林及李榮浩陸續出走，李佳薇也傳接下來約滿不續改與華納前大中華區總裁陳澤杉合作，對於老蕭去留，華納唱片今表示與喜鵲娛樂及老蕭合作愉快：「雙方合約是現在進行式，也還有很多工作在進行中。」

老蕭之前因「媽媽手」進行微創手術，近來天氣變化大，傷口會否酸痛？老蕭說：「雖然已經可以做很多事情，但裡面還沒有完全好，還是有一點不舒適的感覺，要等它完全好才能知道季節變化有沒有影響。」他近期跨界創立茶飲店「署茗職茶At Tea」，目前尚未開放加盟，「第一家規格、基礎先打好，等到真的覺得這家店都準備好再開放（加盟）」。

老蕭（左2）示範抬腳動作，象徵褲子彈性佳。（石智中攝）

(中時 )