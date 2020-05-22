香港銀行業人士及獵頭顧問表示，香港的新國安法預計會引發資本和人才從這個亞洲金融中心外流。

新的國安立法提案引發對於香港半自治下自由度的擔憂。去年爆發的大規模抗議活動已經促使一些富人在其他地方尋求投資選項。

一家歐資私人銀行的一名資深銀行人士表示，有些情況下，客戶有些惰性，希望去年的狀況能夠過去，現在他們將加快降低財富集中於本地的風險。該銀行人士說，「去年的許多情形是客戶準備了B計畫，但並未將資產移出香港。現在已經接到一些有關啟動這個計畫詢問。」其所在公司管理著超過2,000億美元的資產。

財富管理獵頭及顧問公司Boyden駐倫敦的合夥人Rahul Sen稱，「我們曾遇到過客戶考慮在香港設立業務的案例，但由於2019年的民主抗議活動，他們決定改為在新加坡設立業務。如果抗議活動持續較長時間或是找不到可行解決方案，目前在香港的銀行業者也將考慮到新加坡擴大其大中華區業務。」

一些銀行人士表示，隨著個人及金融機構聚焦北京最新行動帶來的影響，香港目前也將難以吸引到人才。

歐洲一家主要投行駐香港的資深銀行人士也稱，「我們已經看到越來越少的人願意搬到這裡，現在這種情況下就更是如此了。」

由於香港激進主義者呼籲人們起來反對北京的計劃，也有人擔心更多抗議行動將帶來的經濟影響。目前香港的經濟已經陷入衰退中。

(工商 )