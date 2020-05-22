梅雨炸全台，經濟部水利署第三河川局嚴陣以待，超前部署22日表示，已於21日晚間8時針對南投縣草屯陳府將軍廟淹水熱點預布1台大型移動式抽水機待命抽水，而台中市全日雨雖大，幸各河川並未達警戒點，並於中市及南投縣政府共同防汛平台提醒再次檢視轄管抽水機組狀況，並預為排空滯洪池，控留蓄洪空間。

氣象局預測5月21~23日中部地區可能降下豪雨，預估3日累計降雨山區400-600mm；平地250-400mm，第三河川局表示，已於21日晚間8時針對南投縣草屯陳府將軍廟淹水熱點預布1台大型移動式抽水機待命抽水，並於台中市及南投縣政府共同防汛平台提醒再次檢視轄管抽水機組狀況，並預為排空滯洪池，控留蓄洪空間。並盤點多處防汛熱點防汛設施，適時啟動防汛擋板、抽水機及應變機制。

第三河川局表示，22日台中市雨量雖大，但各河川水位尚未達警戒線，市區部分日累積雨量從凌晨至晚間7時，約在100毫米以下，僅山區超過100毫米，以和平區雪嶺304毫米最多。

第三河局提醒民眾，此次豪雨可能成災，應定期清潔住家四周的排水溝，避免水溝內有淤積堵塞的情形發生，特別注意清除可能覆蓋在洩水孔的塑膠袋、報紙、樹枝樹葉等，以免豪雨來臨時雨水宣洩不及，造成積水。

(中時 )