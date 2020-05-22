主計總處公布最新失業率統計，4月失業率達4.03％，失業人數計有48.1萬人，較3月份增加3.6萬人，台灣勞工陣線表示應以更積極的態度面對當前的就業危機，建議行政院應啟動積極就業因應指揮中心，協調各項資源以搶救就業；勞動部也將推出「安穩僱用計畫」及「安穩青年就業計畫」幫助勞工回到和進入市場。

勞陣表示，失業率及失業人數也導致縮工時和減工資的問題，這將會是接下來半年台灣社會必須要嚴肅面對的問題，建議行政院應啟動就業因應指揮中心，以協調各項資源搶救就業。

勞陣指出，有鑑於過去面對就業風險和失業問題急功近利的施政，往往導致事倍功半的結果，更讓有限的資源錯置，無法有效回應各階段不同性質失業問題的需求，建議應啟動搶救就業作戰指揮中心，並賦予勞動部作為指揮官更大協調資源的權限，避免再出現過去各唱各調的不協調局面。

勞動部表示，雖然新冠疫情衝擊全球產業，但我國的失業率和其他國家相比還算穩定，在陸續推出的勞工紓困措施下，協助受減班休息的勞工及社會新鮮人來到市場將是未來重點工作。

勞動部指出，之前推出的「安心即時上工計畫」及「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼 」等都有條件限制，而6月推出的「安穩僱用計畫」雇主只要僱用失業30天以上的失業者就發給每人每月5000元，時間為期6個月。

另外幫助應屆畢業生尋職的「安穩青年就業計畫」，鼓勵雇主只要僱用應屆畢業生就給予一人每月1萬2000元的「雇用補貼」，其他實施內容預計5月底將有進一步的說明，預計能幫助回到職場及初入職場的廣大勞工。

(中時 )