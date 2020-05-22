飼料車翻覆車身滅頂 駕駛驚險求救 21:282020/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大型飼料車翻覆，駕駛與車身上求救。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大型飼料車翻覆，駕駛與車身上求救。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 大型飼料車翻覆，駕駛與車身上求救。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 屏東一整天雨勢不斷，22日傍晚，九如鄉一處產業道路傳出有大型飼料車翻覆，瞬間雨勢使得兩旁道路農田皆被水淹沒，車輛也慘遭滅頂，所幸駕駛緊急逃出，站在車頂等待救援，讓人直呼驚險，研判是輪胎不慎駛進一旁溝渠翻覆，最終無人傷亡。 (中時 ) #駕駛 #雨勢 #道路 #飼料 #滅頂 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨連下一周！專家曝雨勢較大2時間 21:572020/05/18 生活 雲林沿海豪雨 低窪地區1度淹水 12:072020/05/19 社會 嚴防梅雨勢釀災 125名特戰勇士前進偏遠土石流潛在山區待命 18:392020/05/19 社會 公平會附但書准許 大成長城3家聯合進口玉米 04:102020/05/21 產業．科技 韓國瑜2奇招撼動14萬人 能滅頂罷韓聲勢？ 22:052020/05/21 政治 《半導體》導入邊緣運算 威盛Mobile360 M820獲認證 11:592020/05/22 財經 山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 生活 雨灌農田滿出路面 婦掉進田機車滅頂 16:252020/05/22 社會 「有漩渦靠近中」 專家：晚上高雄雨只會更猛 20:222020/05/22 生活 車道變河道！里嶺大橋下駕駛遇暴雨驚險逃出 21:112020/05/22 生活 生活熱門新聞 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 - 生活 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 高雄暴雨韓國瑜遭控神隱 市府貼照片...早上8點就在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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