大型飼料車翻覆，駕駛與車身上求救。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

大型飼料車翻覆，駕駛與車身上求救。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

屏東一整天雨勢不斷，22日傍晚，九如鄉一處產業道路傳出有大型飼料車翻覆，瞬間雨勢使得兩旁道路農田皆被水淹沒，車輛也慘遭滅頂，所幸駕駛緊急逃出，站在車頂等待救援，讓人直呼驚險，研判是輪胎不慎駛進一旁溝渠翻覆，最終無人傷亡。

(中時 )