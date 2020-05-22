致災性豪雨狂轟南台灣，高雄各地傳出淹水災情，韓國瑜雖從早上八點就不斷到現場巡視，但依舊免不了遭網友酸爆。對此韓國瑜表示：「老天爺要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫」。

22日高雄、屏東地區不斷傳出災情，其中高雄幾個重點區域如仁武、燕巢、鹽埕和楠梓等地重複著淹水後退水，退水後又淹的畫面。一早高雄豪雨應變中心卻不見市長韓國瑜身影，只見副市長李四川主持會議，遭網友質疑神隱，隨後高雄市政府發布新聞稿指出在水利局長李戎威的陪同下，韓國瑜從早上八點就出發至各地巡視災情。

韓國瑜馬不停蹄，從早上八點巡視到下午五點，針對高雄各地傳出淹水災情，他回應「老天爺要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫」，強調過去一段時間，市府清疏水溝近4千公里，治水有相當程度的成效，大家該關注的應該是水退的速度，但也坦承必須找出淹水原因加以解決。

(中時電子報)