全校僅29人，能踢球的高年級甚至只有7人，而且全都來自隔代教養的家庭，來自台東長濱鄉的寧埔國小仍打入國小世界盃全國足球賽。雖然22日經PK不敵屏東高士國小，連兩天遭逆轉而淘汰，總教練蕭再發仍感謝教育部舉辦這項賽事，還提供經費讓他們北上參賽，小朋友順便來台北當作戶外教學。

蕭再發表示，最初是不願讓小朋友學壞，在校長的支持及自身的興趣下成立球隊，甚至還自費考取教練證照，有時還自掏腰包為球員添購釘鞋。偏鄉地區最煩惱的就是去外地比賽經費，感謝教育部辦這項賽事造福花東偏鄉地區學校。

主辦單位之一的迷你足球協會除了推廣幼兒足球外，對於少年足球也相當關心，尤其是外島地區的基層足球運動也不遺餘力，澎湖的西溪國小算是相當注重足球運動的學校，雖是社團性質的球隊在訓練及強度上遠不及體育班，但卻相當注重球員的學習態度及品德教育。

教練陳建隆表示，澎湖縣內每年會有四次盃賽，但來到台灣本島比賽的機會非常少，對離島球隊來說，與台灣的強隊切磋交流才是最重要的經驗累積，但往往取決於全國賽制及經費問題無法完成，也非常感謝這次能有主辦單位的經費補助及對離島地區的關注才能實現這夢想。

(中時 )