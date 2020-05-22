原PO表示，新買不到一年的手錶，平常很少戴卻突然「走不動」了。好市多客服竟跟叫她自己外面「找寶島修」或「退貨」，直呼「太誇張」！（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式連鎖好市多在台灣有著超高人氣，除了有販售限定進口商品、量大又優惠的價格外，退換貨服務更是令消費者心滿意足。不過近日卻有一位民眾上網抱怨好市多客服回應令他難以接受，直呼「太誇張」。不過網友細看卻發現似乎有些不對，反狠狠打臉：真是奇文共賞！

一位民眾在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，一隻手錶才新買不到一年，就「不走了」，同時強調自己平常很少戴，都是戴裝飾用的。沒想到去電好市多後，客服竟跟叫她自己外面「找寶島修」或「退貨」，直呼「會不會太誇張了！」

貼文一出，留言瞬間蓋起高樓，眾人一致認為，是不是原PO搞錯什麼了？好市多根本沒錯。網友指出，手錶買了就是要戴，不戴也會繼續走，明明很正常。不過，買手錶一年「還可以退貨」，到底要抱怨什麼？紛紛表示「妳比較誇張」、「竟然還可以退貨，太誇張了」、「好市多什麼時候有修錶服務了」、「我都懷疑是寶島業配了」。

看完原PO另類的抱怨，網友直呼「奇文共賞！」扯的不僅是抱怨，真正扯的應該是好市多的退貨政策，根本終生保固。

(中時電子報)