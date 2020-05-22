藝文新生活運動開始！NSO國家交響樂團24日將在國家音樂廳舉辦「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，將率先試行開放觀眾入場，是中央疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」以來，國家級表演場館首次有超過百人觀眾之室內現場演出，將作為藝文振興第一步。

文化部表示，將依據「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，規畫分階段實施方案。在事前準備方面，主辦單位須在規劃階段即依公眾集會指引進行風險評估並訂定防疫應變計畫、妥善規劃動線及演出、服務、工作人員健康管理；現場管理部分，採實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等；開放人數部分，只要在遵守相關原則下，可不受室內100人、室外500人之限制。

NSO國家交響樂團在國家音樂廳辦理「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」，由NSO與國家兩廳院、公共電視台三方聯手，音樂總監呂紹嘉指揮，音樂會現場將有400、500名觀眾採實名制入場，「公視+」也將進行線上直播，文化部長李永得將出席。

文化部強調，現階段由國家級場館（含中央所屬機關構及行政法人之場館）先試行，後續將視試辦情形及疫情發展，逐步檢討更高人數規模、場館之藝文活動開放。

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